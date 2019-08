Un vero e proprio "terremoto" si sta per abbattere sulla Juventus. Secondo quanto riporta Fanpage.it, entrato in possesso di un audio di un noto giornalista sportivo vicino al club bianconero, Fabio Paratici avrebbe deciso di esonerare Maurizio Sarri per riprendere Massimiliano Allegri. La decisione sarebbe stata presa dopo la sfuriata di Sarri alla squadra dopo la partita con il Tottenham nella tournée asiatica. Il cattivo rapporto con lo spogliatoio, primo tra tutti con Cristiano Ronaldo, avrebbe convinto la società ad esonerare il tecnico. Quando? Dopo la partita contro il Parma o quella contro il Napoli. La notizia è diventata subito virale su internet ma al momento non c'è ovviamente alcuna conferma sulla veridicità della stessa.