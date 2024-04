Le parole di Elkann su Allegri

Nei giorni scorsi, la famigliasi è riunita aper il tradizionale pranzo sulla neve di fine stagione. Le foto pubblicate sulla rivista di gossip Chi hanno mostrato i nipoti di Gianni Agnelli, John (detto Jaki) e Lapo, di fronte al prestigioso Corviglia Ski Club. Questo club esclusivo, che annovera solo 150 membri (molti dei quali sono personalità di spicco), è stato il palcoscenico perfetto per l'evento.Le immagini hanno catturato il presidente di Stellantis, arrivato sugli sci con i figli Leone Mosè e Oceano Noah. Elkann ha sorpreso con un look arancio fluo, abbandonando i tradizionali dress code classici ed eleganti a cui siamo abituati. Questo stile audace e vivace sembra essere diventato una sorta di firma personale per il leader dell'industria automobilistica.Recentemente, Elkann è stato anche immortalato con un outfit maculato durante un matrimonio in India, confermando la sua propensione a rompere gli schemi e ad abbracciare uno stile più eclettico e avventuroso. La sua personalità eccentrica e la sua audacia nel vestire riflettono la sua posizione di spicco nel mondo degli affari, dove Elkann continua a fare una forte impressione sia sulle piste da sci che sul red carpet."Allegri ha vinto tanti trofei, e ci auguriamo di vincerne ancora - ha detto Elkann -. Siamo lì in un campionato stimolante, e c'è la Coppa Italia con un percorso ancora tutto da fare. Penso quello che Allegri ha sempre detto, l'importante è tenersi dietro gli altri. Non serve avere grandi aspirazioni, ma partita dopo partita fare punti, continuiamo così".