di Marco Amato

Oggi l’ultima bandiera bianconera, Claudio Marchisio, compie 35 anni. Le immagini nella testa riportano ad uno dei reparti di centrocampo più forti d’Europa, quello composto dal Principino, insieme a Vidal, Pogba e quello che oggi è l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Ironia della sorte, quello che è stato uno dei migliori centrocampisti di sempre, che ha giocato in uno dei migliori reparti di centrocampo degli ultimi anni, si ritrova oggi ad avere grossi problemi provenienti proprio dalla mediana. L’involuzione che la Juventus ha avuto in mezzo al campo è chiara a tutti: la squadra non ha un play a cui affidare le chiavi del gioco, non ha più di un incursore che sia abile a buttarsi in area e fare gol, non ha interdittori che distruggano le trame avversarie. Bentancur in questa fase sembra l’eterno incompiuto: le sue prestazioni sono un continuo saliscendi e non riesce a trovare continuità. Arthur ha fatto intravedere qualcosa di buono, nel basso minutaggio giocato fino ad oggi. Rabiot ha giocato una prima parte di stagione pienamente insufficiente.

MCKENNIE - Paradossalmente, il centrocampista più sul pezzo e utile alla causa di Pirlo sembra essere quello arrivato a Torino da semi sconosciuto e con un investimento della società minimo. Weston McKennie è la luce che illumina il centrocampo juventino. Non dal punto di vista della gestione della palla, fare il regista non è il suo ruolo. La fame, la determinazione, la voglia di lottare su ogni pallone e la spregiudicatezza nel buttarsi in area: tutte queste cose fanno brillare gli occhi dei tifosi che in lui possono ritrovare, con tutte le differenze del caso, un qualcosa di simile al Vidal di inizio ciclo. McKennie rappresenta tutto ciò che serve alla Juventus per rialzarsi, incarna quei valori tecnici e morali e l’entusiasmo di cui la squadra di Pirlo ha bisogno per ripartire e provare a spegnere le marce funebri che risuonano dalle parti della Continassa.