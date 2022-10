L'ex arbitro Lucaai microfoni di Dazn ha spiegato perchè in occasione del fallo diHernandez su Juanda cui è partita la rete del vantaggio rossonero non sia intervenuto il Var di Chiffi richiamando Daniele. Queste le sue parole:"Hernandez travolge Cuadrado, fallo netto che andava fischiato. Il Var non può richiamare e tornare indietro perchè è un'altra azione, non c'è possibilità di redenzione perchè il var non ha possibilità di intervento".