Tuttosport fornisce la spiegazione del 'caso Mkhitaryan': il colpo di mano e il rigore. Tutto da capire. "Di sicuro, c’è che Orsato sbaglia a fischiare immediatamente il rigore per la Roma al fallo di Szczesny su Mkhitaryan al 42’ del primo tempo, pochi attimi prima che Abraham segni a gioco ormai fermo. E la spiegazione data nell’intervallo a Cristante, colta dalle telecamere di Dazn, non convince: “Il vantaggio su rigore non si da mai”. Nel regolamento c’è semmai un’indicazione contraria: “Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un’infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che non vi sia una chiara opportunità di segnare una rete”.