Lautaro Martinez oggi è parso piuttosto nervoso nella partita di Marassi contro il Genoa. Come vi abbiamo già fatto notare subito dopo il match, l'attaccante dell'Inter è apparso a tratti insofferente e ha reagito non benissimo alla sostituzione. In aggiunta a ciò, nel primo tempo è stato ammonito dall'arbitro Massa per un intervento in ritardo su Goldaniga che ha ricordato molto da vicino quello per cui era stato espulso Federico Chiesa a Crotone. Qualcuno sul web si è chiesto come mai siano stati applicati due pesi e due misure...