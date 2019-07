Il campionato di Serie A che ha preso forma ieri sarà diverso da quello passato anche per via delle regole. Ci saranno cambiamenti (alcuni già visti durante questo precampionato) per quanto riguarda calci di rigore, calci di punizione, cartellini e falli di mano. Ecco i cambiamenti più importanti. Con una triste certezza. Le polemiche, come sempre, non mancherano.



RIGORI - Il portiere potrà tenere un solo piede sulla linea, se si muove prima il penalty sarà ribattuto se viene respinto. In caso di ripetizione ci sarà anche l’ammonizione per il portiere.



CALCI DI PUNIZIONE - La squadra che attacca non potrà più mettere calciatori in barriera e - capitolo a parte - la squadra che ha subito il fallo potrà riprendere il gioco senza attendere l’ammonizione o l’espulsione dell’avversario.



FALLO DI MANO - Qualsiasi tocco con il braccio largo sarà punibile e saranno annullate tutte le reti segnate con un tocco di mano, anche se involontario.



RIMESSE DAL FONDO - Il pallone non dovrà più uscire dall’area per essere giocabile, questo porterà a rivedere il pressing.



CARTELLINI - Varranno anche per allenatori, accompagnatori e dirigenti in panchina.