Un simbolo della Roma, legato all'Italia. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Falcao parla della situazione legata al Coronavirus e di mercato: "​Siamo chiusi in casa, da un paio di settimane non esco per niente. Per il lavoro bisogna aspettare la fine di questa pausa, quando finiscono i campionati statali qualche panchina cambia sempre e le cose saranno più chiare. Quale brasiliano mi sento di consigliare alla Roma? Neymar va bene? Sarebbe un sogno. In Brasile stanno facendo bene Gabigol e Gerson, ma perché non hanno sfondato in Italia? Di certo non si sono dimenticati di come si gioca a calcio. Tite, il ct della Selecao, ora ha a disposizione una grande generazione".