Questa sera ci sarà il primo vero grande test della stagione per la Juventus che, ospiterà la Roma di Josè Mourinho all’Allianz Stadium. L’uomo più atteso è sicuramente Paulo Dybala, passato in giallorosso in questa sessione di mercato dopo 7 anni trascorsi all’ombra della Mole. A commentare quello che sarà il big match delle 20:45 è stato anche, Paulo Roberto, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in‘Mi aspetto la classica partita di fine agosto. Le squadre hanno subito molti infortuni ed è una gara imprevedibile.. E’ una gara in cui le squadre saranno a volte anche molto lunghe, una sorta di gara pre campionato e secondo me la vera stagione inizierà dopo la sosta di campionato. Gli ultimi giorni di mercato saranno utili a capire molte cose’.. E’ al centro del progetto ed è amato dal pubblico, qui può esaltarsi, rispetto alla sua. Ora è ancora al 40% delle sue potenzialità’.. Loro, insieme a Bruno Conti sono dei totem della Roma, però può diventare un calciatore importante. A Roma erano anni che non si vedeva un calciatore con questa qualità e con tanta intelligenza, si vede anche da come tocca la palla e da come la protegge. E’ un giocatore di un altro livello e solo il tempo potrà dirci se diventerà un simbolo.’.‘Credo sia un po' un discorso generale perché molte squadre hanno problemi. Penso sia dovuto al fatto che sono circa 3 anni che i calciatori non si fermano mai e sarà così anche quest’anno per via dei Mondiali. Diventa difficile stare sempre bene, sempre in condizione senza avere infortuni, poi è normale che rischi di farti male’.‘A me piace da impazzire. La Juve ha fatto un grande acquisto, ha bisogno di tempo per adattarsi perché ha sempre giocato a 3 ma è veramente un calciatore importante. Viene da un altro meccanismo di gioco ma, è quello che mi piace di più della Juventus’.‘Non avendo rapporti con mio padre non ho mai avuto occasione di parlarne. Ne ho parlato però con Turone che, ho avuto ospite in trasmissione e anche con lo stesso Dino Zoff, il portiere della Juve di quei tempi. E’ innegabile come quello non sia fuorigioco e sia anche uno dei più grandi scandali della storia del calcio, così come l’episodio del rigore non dato a Ronaldo in quel famoso Juve-Inter.‘Per vincere serve anche il potere, non bastano i calciatori, in Italia si vince anche nei palazzi, questo è un dato di fatto.'.‘E’ molto difficile dare una risposta perché era un calcio diverso. Mio padre era un calciatore che sapeva fare un po' tutti i ruoli, era totale., per il resto è difficile trovarne uno.poteva somigliargli, per la corsa e per la fisicità’.