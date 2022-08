Dopo la clamorosa indiscrezione di ieri, ecco che oggi emergono nuovi particolari sulle sanzioni in arrivo dall'Uefa per 20 club indagati in merito al mancato rispetto del fair-play finanziario nella stagione 2020/2021. Secondo quanto raccontato, infatti, sono previste restrizioni sul mercato per, obbligate a chiudere in attivo il saldo dei trasferimenti tra acquisti e cessioni l'anno prossimo (2023), con una cifra però da quantificare, viste le trattative ancora in corso per il settlement agreement con la Uefa. Sempre secondo La Repubblica,- Quella in corso sarà l'ultima stagione che seguirà le regole FFP esistenti. Dal 2023 la Uefa introdurrà infatti un nuovo sistema, con i club limitati a spendere una percentuale delle proprie entrate per gli stipendi dei giocatori, i trasferimenti e le quote degli agenti: il limite sarà del 90% entro il 2023, dell'80% entro il 2024 e del 70% dal 2025.