Il comitato esecutivo dell'Uefa ha varato e approvato oggi a Nyon il nuovo Fair Play Finanziario. Il regolamento riguarda le licenze per club e la sostenibilità finanziaria e per la prima volta fra le pieghe del regolamento si inizia a parlare di un forma di salary cap relativo a ogni squadra. La più grande innovazione è infatti la norma che regolarizza i costi di gestione della squadra. Di fatto si limita la spesa per gli stipendi (salary cap), per i trasferimenti e per le commissioni degli agenti al 70% delle entrate del club.