Si è tenuta oggi in videoconferenza a Nyon la riunione della Uefa con e i segretari delle 55 federazioni affiliate. I temi sul tavolo sono stati principalmente le date di campionati e coppe, ma anche il Fair Play Finanziario. Come riporta Calcio e Finanza, il Comitato Esecutivo ha convenuto che le circostanze eccezionali, scaturite dall’emergenza coronavirus, richiedono alcuni interventi per facilitare le federazioni e i club. Per questo verrà concesso più tempo ai club per completare il processo di concessione delle licenze, fino a quando non verrà delineato il processo di ammissione per le competizioni Uefa del prossimo anno.