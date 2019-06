Il Manchester City vuole evitare in tutti i modi un'eventuale squalifica dalla Champions League. Come riportato dall’Associated Press, il club inglese - deferito dalla Uefa per potenziali violazioni delle regole sul Fair Play Finanziario - ha deciso di contrattaccare tramite i propri avvocati. I legali della società si sarebbero rivolti al TAS per bloccare il procedimento passato alla camera arbitrale della Uefa. In attesa della sentenza del massimo organismo del calcio europeo, il City non vuole restare inerte.