Ilha adottato una mossa insolita per rientrare nei paletti del Financial Fair Play (FPF) inglese, cedendo un hotel, come rivelato dal bilancio al 30 giugno 2023. Questa operazione economica significativa ha consentito al club londinese di ridurre le perdite a 89,8 milioni di sterline, pari a circa 105 milioni di euro.Secondo i dettagli del bilancio, il Chelsea ha registrato ricavi per 76,5 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro, derivanti dalla cessione di due hotel alla Blueco 22 Properties Ltd, una sussidiaria della Blueco 22 Ltd, che è la holding attraverso cui Boehly e altri investitori controllano il club.Questa mossa dimostra l'impegno del Chelsea nel rispettare le normative finanziarie della Premier League e nel mantenere una gestione economica sostenibile, anche attraverso decisioni strategiche al di fuori del campo da gioco.