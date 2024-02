: è la cifra monstre che il, secondo le recenti speculazioni dei club rivali, si dice debba raccogliere entro la fine di giugno di quest'anno per evitare incorrere in violazioni delle norme legate alinglese. Lo riporta il Telegraph. Fonti della società, chiaramente, smentiscono questa ipotesi e sottolineano che qualsiasi vendita anticipata verrebbe effettuata pensando a nuovi acquisti e non alla necessità di incassare per rispettare i parametri.Indipendentemente dalle ragioni, il Chelsea si prepara a un altro esodo estivo di giocatori. Come racconta Calcio e Finanza, da quando hanno rilevato il club da Roman Abramovich i nuovi proprietari dei Blues hanno spesoin nuovi acquisti, ma hanno anche incassato quasi 400 milioni dalle cessioni. Tra quelli che sembrano sempre più vicini alla porta d'uscita figura anche Romelu, che ha una clausola rescissoria da 37 milioni e la scorsa estate sembrava a un passo dalla