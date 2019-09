Come raccontato in giornata su IlBianconero.com , la Juve ha fatto operazioni mirate al Fair Play Finanziario: Erasmo, per esempio, è diventato un calciatore della Juve. Sono 5 i milioni versati al club blucerchiato per il ventenne difensore attualmente in orbita Under 23. Proprio quanto in questa stagione la Sampdoria ha pagato alla Juve per la prima delle quattro rate legate a Emil, ceduto per 20 milioni complessivi. Una situazione del tutto simile a quella che ha visto la Juve riscattare Lucadal Genoa per 4 milioni, più o meno l'equivalente della prima rata di quattro che i rossoblù han dovuto girare alla Juve dopo il riscatto di Stefano Sturaro per 16,5 milioni di euro.