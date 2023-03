Andrea, Direttore della Sostenibilità Finanziaria dell'Uefa, ha parlato così del nuovo Fair Play Finanziario."Le nuove regole sono un’evoluzione del FFP. I regolamenti devono essere costantemente adattati e monitorati in funzione dell’evoluzione del mercato e del contesto in cui operano i club. Ma è un’evoluzione importante, non solo estetica, è un importante passo in avanti. Oltre a perfezionare le regole esistenti, ne abbiamo introdotte di nuove, in particolare la regola del costo di squadra. La sostenibilità del calcio europeo è il nostro obiettivo principale. La società sta appena uscendo dalla pandemia di COVID-19 e molti club si trovano in acque turbolente. Guidarli verso un percorso sostenibile sarà impegnativo, forse più impegnativo di quanto non sia mai stato. Puoi avere le migliori normative, ma se non vengono applicate e se le persone non si impegnano a rispettarle, non otterrai i risultati desiderati. Ecco perché è fondamentale che abbiamo avuto il buy-in fin dall’inizio. Abbiamo il pieno sostegno dei nostri stakeholder e anche delle istituzioni europee".