Altro club sanzionato in, dopo l'Everton, per violazioni del. Si tratta del, punito con unadi quattro punti per aver infranto le limitazioni sulnell'ultimo ciclo triennale. Secondo quanto riportato dalla stampa d'oltremanica, il club inglese ha violato la soglia consentita di perdite nell'arco del triennio (61 milioni di sterline).Il Nottingham si è sempre difeso sostenendo che la cessione di Johnson al Tottenham per 47,5 milioni di sterline, arrivata a bilancio chiuso, servisse a coprire le perdite, ma la commissione disciplinare ha scelto per la mano pesante. Oggi il club sta valutando anche la possibilità di unsulla decisione dato che proprio il caso Everton (passato da -10 a -6) lascia margini per ridurre la penalizzazione. Allo stato attuale, con il -4, i Reds sono piombati in piena zona retrocessione.