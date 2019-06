Una decisione tanto attesa, da Manchester a Torino e non solo. Sì, perché la Uefa si troverà a decidere nei prossimi giorni sulla pena da infliggere al City per i problemi legati al Fair Play Finanziario, per cui potrebbe ufficializzare l'esclusione della Champions League per i prossimi due anni. Una scelta clamorosa, con risvolti di mercato, per i giocatori e gli allenatori. La squalifica, infatti, potrebbe riaprire le porte per Guardiola alla Juventus. Come spiega il giornalista del Sole24Ore Marco Bellinazzo, però, la decisione arriverà solo tra 7-10 giorni.