"Ivan, fai finta che Sirigu non esista". Il messaggio lo ha mandato la dirigenza del Torino al suo nuovo allenatore Ivan Juric. Un'idea chiara, come lo è quella di dare fiducia a Vanja Milinkovic-Savic tra i pali, come portiere titolare. Lo scrive oggi Tuttosport, che spiega come per Sirigu l'avventura al Torino si chiuderà al 100% in questa estate, a un anno dalla scadenza del contratto. Piace al Genoa e alla Juve. In casa granata si cerca un numero 12, primo nome Antonio Mirante, in scadenza con la Roma, che piace sempre ia bianconeri.