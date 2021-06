Come è noto, Nicolònutre da tempo della stima di Massimiliano. Nonostante questo, però, ad oggi sembra difficile che possa ritagliarsi un posto in prima squadra. Il giovane centrocampista, infatti, viene indicato come possibile pedina di scambio nell'affare che porterebbealla. Fagioli, però, pensa solo al suo futuro con la Vecchia Signora, come dimostra la foto condivisa su Instagram con il messaggio: "Pronti a iniziare una nuova stagione"