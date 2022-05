Nicolò Fagioli è stato uno dei grandi protagonisti dell'impresa della Cremonese che ha conquistato la promozione in Serie A. Tanti i dubbi sul suo futuro, se rimarrà a disposizione di Allegri o se, per lui, si prospetta un'altra esperienza in prestito. Intanto, il centrocampista pensa all'immediato futuro, come ha ribadito sui social: "Una festa bellissima! Ora è tempo di pensare alla maglia azzurra".