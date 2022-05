Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus in prestito alla Cremonese nella scorsa stagione, ha vinto il Premio Gentleman Morosini per la Serie B. Ecco le parole del presidente della Lega B, Mauro Balata: “Ringrazio gli organizzatori del Premio Gentleman Morosini perché quest’anno hanno scelto un grande giovane calciatore della Serie BKT, un calciatore che si è affermato, che ha dei numeri incredibili, che è titolare della Nazionale Under 21, che è stato selezionato anche per la Nazionale maggiore, e che comunque ha avuto anche una condotta e un comportamento esemplare sul campo: sto parlando di Nicolò Fagioli, uno dei grandi, grandissimi giovani di alto livello del calcio nazionale”.