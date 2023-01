Fagio ci racconta l'emozione del suo primo goal a Lecce



Un estratto della live con Nicolò — JuventusFC (@juventusfc) January 26, 2023

Nicolòsi è raccontato sul canale Twitch della Juventus. Ecco un passaggio sul gol segnato contro il Lecce, il primo con la Juve dei grandi: "Erano mesi che non giocavo tanto, era la prima stagione alla Juve con i grandi, con grandi campioni. Aver fatto quel gol lì, 1-0, in un momento complesso, è stata una liberazione. Sia per me, sia per la squadra, penso".