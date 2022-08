Manovre a centrocampo. Come racconta Gazzetta, entro la sera del primo giorno di settembre, la Juventus dovrà necessariamente ampliare le uscite. E in particolare a centrocampo. Pertanto, prende sempre più piede la possibilità di salutare, ancora fuori dalle scelte di Allegri, eppure con un rinnovo di contratto freschissimo.Per il quotidiano, a questo punto le probabilità che Fagioli venga ceduto in prestito a una squadra di A sono tante e sono ancor più aumentate. La Cremonese resta la favorita, però, anche più della Sampdoria. I doriani avevano seguito a lungo il centrocampista, che sta cercando minutaggio e occasioni in Serie A. Alla Samp è arrivato soltanto Villar in cabina di regina, Giampaolo ha disperato bisogno di qualità in mezzo al campo. Staremo a vedere: tra passato, presente e futuro, si fa largo la certezza che Fagioli molto difficilmente affronterà questa stagione in bianconero.