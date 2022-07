Continuano, in casa, le riflessioni sul futuro di Nicolò, che intanto è partito alla volta degli Stati Uniti per vivere la tournée estiva con la prima squadra e allenarsi agli ordini di Massimiliano, un suo grande estimatore. Come riportato da Calciomercato.com, nelle ultime settimane ci sono stati già diversi incontri con i suoi agenti, Andrea e Alessandro, per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Prima, però, c'è la richiesta di chiarezza sul futuro, sull'idea che il club bianconero ha in mente per il centrocampista classe 2001, se tenerlo a Torino o girarlo in prestito (o a titolo definitivo) a un altro club. Il giocatore, da parte sua, sembra avere pochi dubbi: vuole restare in Serie A, e possibilmente con la maglia della Juve addosso.