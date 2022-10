Come racconta Gazzetta,, il match winner del Via del Mare, ha dovuto aspettare parecchio per avere la prima, vera chance di mostrarsi di livello. Tornato dal prestito alla Cremonese, Nicolò ha ballato tutta l’estate sul filo: restare o ripartire? Alla fine è rimasto, complici i saluti last minute di Zakaria e Arthur. Però, sino a ieri, erano stati 59 i suoi minuti in campo in due mesi e mezzo. Pochi, troppo pochi. Stavolta, Fagioli era convinto di partire titolare, anche per le numerose defezioni. E’ stato lo stesso Allegri, nel primo pomeriggio, a comunicargli che avrebbe giocato Soulé e sarebbe di nuovo finito in panchina.