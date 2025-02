Fagioli, scenario in evoluzione: altri contatti con il Marsiglia, la Fiorentina valuta l'offerta

La situazione di Fagioli

A circa nove ore dalla chiusura del calciomercato invernale, come riferito da Romeo Agresti è in continua evoluzione la situazione relativa al futuro di. In questi minuti si registrano infatti nuovi contatti con il, che però sta portando parallelamente avanti anche altre piste dopo lo scatto delle scorse ore, quando si parlava di un'offerta imminente per un prestito con obbligo di riscatto legato a un determinato numero di presenze da almeno da 45 minuti e alla qualificazione alla prossima Champions League.La Fiorentina, altro club fortemente interessato, sta valutando intanto di presentare un'offerta per un prestito con obbligo di riscatto attorno ai 16 milioni di euro, una soluzione che potrebbe convincere il club bianconero. Che, lo ricordiamo, con Fagioli punta a monetizzare, trattandosi di un giocatore cresciuto nel vivaio che, in quanto tale, garantirebbe una ricca plusvalenza.