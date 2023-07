Così come Paul Pogba, anche Nicolò Fagioli ha dovuto terminare in anticipo la stagione a causa del brutto infortunio alla spalla subito contro il Siviglia. Così, il centrocampista insieme al francese tornerà alla Continassa già domani. Come riferisce, Fagioli dovrà aspettare ancora una settimana, massimo 10 giorni per poter partecipare anche alle partitelle.