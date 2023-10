Il caso scommesse, scoppiato nei giorni scorsi, per ora ha coinvolto tre giocatori, ovvero Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Tutti e tre giovani e di prospettiva. Tonali e Zaniolo fanno parte della nazionale maggiore, visto che erano in ritiro aprima di essere sentiti dalla polizia. Fagioli invece è già stato chiamato nell'Italia ed è stato un punto di riferimento nelle formazioni giovanili. L'opzione più probabile, in caso di acclarata colpevolezza, riferisce il Corriere dello Sport,è quella che li vedrebbe esclusi quantomeno dai prossimi Europei 2024 che si terranno in Germania e a cui l'Italia sta provando a qualificarsi.