Fagioli-Thiago Motta: cosa è successo, dietro le parole del giocatore c'è tutto

Cosa è successo tra Fagioli e Thiago Motta

Nicolòha ritrovato pochi giorni fa la Juventus, da avversario, in una partita che non potrà dimenticare. Non tanto per la grande vittoria e la super prestazione del giocatore ma perché dopo aver passato una vita in bianconero, essere dall'altra parte non è stato semplice, almeno emotivamente. Fagioli ha raccontato le difficoltà di vivere la sfida contro la sua ex squadra parlando ad Alessandro Del Piero . E poi è tornato sui motivi che lo hanno portato a lasciare la Juventus nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Le parole di Fagioli su Thiago Motta



Il rapporto tra Thiago Motta e Fagioli

A gennaio le strade tra il giocatore e il club bianconero si sono separate e probabilmente non poteva che andare così vista la situazione che stava vivendo. Dopo essere stato protagonista ad inizio stagioneIl classe 2001 si è soffermato proprio su questo aspetto facendo capire come ci siano state difficoltà anche nel rapporto con Thiago Motta: "Dopo Genoa e Lipsia Motta non mi ha più considerato. Firenze mi ha restituito il piacere e la leggerezza". Ecco, la chiave di tutto.Fagioli dopo la grande prestazione in Champions con il Lipsia ha piano piano perso minutaggio, quasi inspiegabilmente. Pochissime partite da titolare e soprattutto ingressi in campo sempre più "tardi" fino a passare diverse gare seduto in panchina per novanta minuti. Una situazione che ha condizionato il giocatore anche dal punto di vista mentale: "vai al campo, senti la pesantezza dell’allenamento e naturalmente non rendi. Se entri per tre, quattro minuti e ti dicono che devi entrare meglio, dentro di te scatta qualcosa di negativo. La testa gira diversamente".come ha spiegato Fagioli che interpretando il suo pensiero, forse, "rinfaccia" al tecnico di non aver neanche spiegato le ragioni dietro le tante esclusioni e come in poco tempo è passato da semi titolare a non essere più considerato neanche come un'alternativa valida. E qui si torna alla poca empatia di Thiago Motta con i giocatori, al poco dialogo che ha in alcuni casi lacerato i rapporti in altri mandato in "confusione".