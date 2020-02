La Juventus in questo momento fa fatica a girare, sopratutto a centrocampo. Dopo lo stop di Khedira, le condizioni fisiche non ottimali di Matuidi e Ramsey e il momento 'no' di Pjanic. Ecco che allora potrebbe nascere un'opportunità interessante per il giovane talento della Primavera e dell'under 23, Nicolò Fagioli. ​Fagioli sta facendo molto bene sia in primavera ed in Under 23 e potrebbe essere pronto anche al grande salto. Fabio Paratici aveva parlato di lui lo scorso dicembre: "Il futuro è suo ma è necessario non mettergli pressioni eccessive. È un grande giocatore. I nostri giovani stanno crescendo bene". Elogiato in passato anche da Allegri e Pjanic, può diventare una pedina interessante anche per la squadra di Sarri.



Chiudiamo il pezzo facendo gli auguri di buon compleanno proprio a Nicolò Fagioli, che compie oggi 19 anni: il futuro della Juventus passa anche da lui.