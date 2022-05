Intervistato da Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Fagioli è tornato a parlare del problema al cuore con cui ha dovuto fare i conti negli scorsi anni, raccontando anche un aneddoto legato a CR7: "Ho avuto un'aritmia. Cristiano Ronaldo che da ragazzo a 15 anni aveva sofferto dello stesso problema mi ha dato molti consigli e mi è stato vicino. Mi ha consigliato di operarmi al Pinna Pintor di Torino e cosa fare per recuperare facendo tutto bene. Avevo visto Cristiano Ronaldo per la prima volta dal vivo la sera della sua rovesciata contro la Juventus. Al mio compagno delle Giovanili avevo detto: "Pensa se uno così lo ritroviamo qui l'anno prossimo". Quando qualche mese dopo è diventato addirittura il mio vicino di armadietto non riuscivo nemmeno ad aprire bocca".