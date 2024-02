LE PAROLE

Il centrocampista della Juve, Nicolò, ha svolto il suo secondo incontro per il percorso di riabilitazione nella giornata odierna. Incontro che si è svolto nel cinema di Condove, tramite l'iniziativa denominata 'Lo sport non è un azzardo', al quale hanno partecipato molti ragazzi.Nascondi le cose ai genitori. Adesso sto giocando spesso a tennis, oppure vado con gli amici a giocare a padel, sto con gli amici e con la famiglia molto più di prima e questo mia aiuta molto. Sono stato io a dire che avevo un problema, la prima persona a cui lo avevo detto sono stati i miei procuratori e poi ai miei genitori, che mi hanno aiutato ad uscirne. Non è questione di quanto ti giochi, se hai questo problema anche un operaio che prende 1000 euro ha le stesse situazioni da affrontare.anche la squalifica.e pensavo solo a quella. Il primo gol in Serie A non è paragonabile a niente quindi è difficile trovare qualcosa di migliore".