"Fagio te sei ufficiale?", gli chiede un amico. E Nicolò Fagioli, in quel 27 agosto 2021, sapeva già il destino cosa gli avrebbe riservato. Sul suo profilo Instagram ha mostrato proprio la chat in cui confida agli amici di essere un nuovo giocatore della Cremonese, in prestito: "Ah, e vi dico una cosa - prosegue su WhatsApp -: li porto in Serie A". Nessuno immaginava che la "Cremo" potesse intraprendere proprio quel percorso, ma lui più di tutti evidentemente ci credeva. "Non li porto in Serie A, ma è stato il gruppo a portare me. Sono dettAgli!! E sono stato di pArolA", ha poi aggiunto sul suo profilo Instagram.