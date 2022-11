Le parole dia Rai Sport:“E’ successo tutto in due settimane, sono molto emozionato del momento, indossare questa maglia è il sogno di tutti. Con la Juve ho sorpreso? Il mister mi ha dato fiducia e sono contento di aver fatto bene, ma è solo un punto di partenza, ma una soddisfazione. Essere con questa maglia è il sogno da bambino, in campo mi sentivo a mio agio poi mi sono reso conto. Deve essere solo un punto di partenza. Insieme ai compagni speriamo di raggiungere il prossimo Mondiale ed essere in grado di vincere”.