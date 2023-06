Dopo i messaggsi è espresso sui social per commentare la stagione appena conclusa. Un anno che per l'ex Cremonese è stato fondamentale e in cui è riuscito a conquistarsi una maglia e un ruolo da protagonista per il futuro."Finisce una stagione strana complicata e intensa.Con gioie e dolori. Con vittorie e sconfitte. Con momenti personali emozionanti e un infortunio nel momento più importante della stagione.Ma con una gran voglia di tornare in campo e puntare a vincere tutti i trofei della prossima stagione.Fino alla fine".