Dal punto di vista psicologico,. Prima il non vedersi tra i preconvocati di Spalletti, e anzi vederciin una sorta di remake in salsa calcistica della parabola del figlio prodigo, poi la performance dello stesso Fagioli contro il Monza, celebrata giustamente dai tifosi bianconeri e salutata quasi come il giorno della liberazione. Povero Manuel, quanto è forte Fagioli! Ma l’esaltazione va dosata, e così le critiche ingenerose. Infatti se Fagioli si appresta effettivamente a raggiungere la piena maturazione nel prossimo futuro, ed è pronto a elargire belle giocate al pubblico dell’Allianz,, il giocatore che più ha dovuto adattarsi non tanto nel ruolo quanto nello stile di gioco ai dictat del Conte Max, arrivando come arrivava dal calcio diNondimeno la scelta incredibile di Spalletti mi ha sorpreso. Ma fino a un certo punto però. E un punto che non coincide esattamente con, anche se Juve-Monza ha contribuito a chiarire la situazione presente.. Il suo calcio non è stato intorbidato a sufficienza. Ha persino colto l’occasione, con l’uscita di scena di Allegri, di dichiararsi apertamente “regista”, lanciando di fatto una sfida a Manuel. Ora che può…