Nicolò Fagioli, gioiello della Juventus Primavera, al momento impegnato nell'Europeo Under 19 con l'Italia, si è raccontato sulle pagine di Tuttosport:



SPAGNA – "Forse è la squadra più forte di questa fase finale, però anche noi siamo di quel livello, in preparazione abbiamo battuto Spagna e Francia, possibile avversaria in semifinale".



RUOLO – "Vertice basso forse no, perché è vero che che si toccano molti palloni, ma ci sono poche occasioni per andare al tiro. Meglio mezzala".



PORTANOVA – "L’intesa con lui è perfetta, il fatto che siamo tanti juventini in questo gruppo, visto che ci sono anche Gozzi Iweru, Nicolussi e Petrelli, è un grande aiuto per i nostri automatismi".



PRIMA SQUADRA – "La mentalità di Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini è contagiosa. Non sono giocatori a cui posso somigliare, ruoli e caratteristiche sono differenti, ma il modo in cui si preparano è una lezione per tutti, a prescindere dalla posizione in campo".



SOGNI – "La Champions League e la Coppa del Mondo. Non disputati, ma vinti".