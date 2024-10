ha parlato a Sky prima di– "Io sto molto bene. Sarà una partita difficile, anche loro vogliono tenere la palla. L’abbiamo preparata bene, stiamo bene, che vinca il migliore".– "Mi trovo bene in quel ruolo. Thiago Motta mi chiede di stare lì, governare il gioco, smistare i palloni e aiutare in avanti per fare goal".– "Nelle due gare precedenti abbiamo fatto due ottime partite. Stiamo migliorando anche in campionato, dobbiamo continuare così per vincere più partite possibili".