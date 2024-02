Durante il terzo incontro per il percorso di riabilitazione, il centrocampista della Juve, Nicolò Fagioli, ha parlato del problema legato alle scommesse.'Ai videogiochi giocavo, ma non tantissimo. Una o due ore al giorno, a Fifa o Call of Duty. Essere calciatore non è un fattore di rischio, la disponibilità economica non incide troppo perché poi se hai 100 giochi 100, se hai 1 giochi 1. Non so perché ho iniziato, forse la solitudine e la lontananza da casa ha influito'.