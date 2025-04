Fagioli, scatta la difesa di Palladino. E il suo futuro è già deciso

Getty Images

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Celje, il tecnico della Fiorentinasi è soffermato anche sul momento di, tornato al centro della bufera dopo gli ultimi aggiornamenti riguardanti il caso scommesse per cui il centrocampista ex Juventus ha già pagato con una lunga squalifica: "Ci ho parlato tanto in questi giorni", le sue dichiarazioni. "Sta bene, ha detto quello che doveva dire sui suoi profili social, è stato chiaro, onesto e sincero. Io non posso aggiungere altro, posso solo dire che ai miei calciatori darò sempre sostegno e amore. Nicolò da parte mia avrà questo, lo difenderò sempre".

Fagioli sarà riscattato dalla Fiorentina?

Quanto guadagna la Juventus

Sul fronte contrattuale, invece, laha già le idee chiare. Secondo quanto raccolto da TMW, il club viola intende proseguire sulla linea già tracciata, ovvero riscattare il centrocampista dalla Juventus al termine della stagione. L'operazione potrebbe concretizzarsi in due modi: tramite il riscatto obbligatorio – che scatterà automaticamente in caso di qualificazione alle coppe europee, scenario decisamente probabile ad oggi – oppure esercitando semplicemente il diritto d'acquisto previsto nell'accordo.Fagioli era approdato a Firenze a gennaio con la formula del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con un riscatto condizionato da 13,5 milioni e ulteriori 3 milioni legati a bonus, oltre a una clausola che garantisce alla Juventus il 10% sulla futura rivendita.