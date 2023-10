Il percorso intrapreso dae i suoi legali in merito all'inchiesta sulle scommesse illegali dovrebbe presto portare al patteggiamento. Il centrocampista della Juve, a meno di sorprese. L’intesa, scrive la Gazzetta dello Sport, è praticamente raggiunta, anche perché si sta lavorando in perfetta sintonia con la Juve. Ma a che tipo di squalifica andrà incontro il giocatore?Con un accordo prima del deferimento la pena viene automaticamente tagliata del 50%. Quindi si passerebbe da tre anni a 18 mesi. In più. in seguito alle informazioni fornite da FagioliUna strada che anche Sandro Tonali ha deciso di intraprendere. È necessario che la sua versione combaci in toto con il materiale raccolto dalla Procura di Torino, come è stato per Fagioli. Inoltre, la Federcalcio, vuole dare un segnale forte. Fagioli, il primo giocatore a emergere dalle carte torinesi, è un caso particolare, per gli altri gli sconti potrebbero essere meno generosi.