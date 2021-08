Niccolò, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un messaggio di saluti alla Juventus: "Grazie è la prima cosa che mi viene da dire per questi bellissimi 7 anni in bianconero ! Grazie a tutte le persone che mi sono sempre state vicine, grazie alla dirigenza, agli allenatori, allo staff, ai tifosi, e a tutti compagni di squadra che mi hanno sempre aiutato e sostenuto! Stare in mezzo ai campioni è stato una grande emozione e un grande insegnamento. Ora auguro che la Juventus torni ad essere la numero 1 in Italia e chissà magari anche in Europa! Sarò il vostro primo tifoso! Non è un addio ma un arrivederci. Fino alla fine forza Juventus".