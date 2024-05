"Come ci hai sempre detto,poche parole…… GRAZIE MISTER". Massimiliano Allegri è stato esonerato e il primo messaggio arrivato sui social da un giocatore è stato di Nicolò, che con Allegri aveva assaggiato per la prima volta la Juventus dei grandi e che con Allegri l'ha ritrovata dopo l'anno passato a Cremona, a crescere. Fagioli è stato un punto fermo nella scorsa stagione e ha voluto omaggiare l'allenatore che l'ha lanciato, utilizzando le stesse parole - anzi, non parole - del livornese. Poche, appunto. Però estremamente sentite.