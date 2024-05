Nicolò Fagioli, sui suoi social, ha salutato Alex Sandro. Il brasiliano ha disputato l'ultima sfida con la maglia della Juventus, salutando Torino dopo 9 anni e 327 presenze con la maglia della Vecchia Signora. Non è mancato il ringraziamento del giocatore allo stadio dopo il rientro dalla squalifica per scommesse, che lo ha tenuto fuori dal campo per sette mesi.- "Oggi è la tua giornata…e l’hai sfruttata al meglio…ci mancherai Alex. Ti vogliamo bene. Sono felicissimo e emozioni di essere tornato nel nostro stadio mi siete mancati!"