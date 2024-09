Ancheha trovato un po' di spazio in campo nel match ditra, in cui è stato schierato in un ruolo per lui inedito da esterno di centrocampo. Ecco come hanno giudicato la sua prestazione i giornali in edicola oggi.- Schierato laterale della mediana a quattro (un caso o un progetto?), si muove molto bene e mette due palloni da sogno per Vlahovic. Risvegliato.- A sinistra nel quartetto mediano, propone geometrie.- Bene da esterno a sinistra.