Sono tra i giovani più promettenti del calcio italiano e sono entrambi di proprietà della Juventus:. Il primo sta facendo benissimo in B con la Cremonese, il secondo in A con il Genoa. Oggi sono compagni di Nazionale Under 21: 'Tandem', ha scritto Fagioli pubblicando una foto su Instagram con il compagno. Domani chissà...