Pochi minuti, un inserimento e alcune belle giocate, per convincere in maglia azzurra, al debutto assoluto. Poche partite – dopo essere stato buttato in mezzo al campo a causa dell’emergenza infortuni -, per convincerea inserirlo nelle rotazioni e dargli chance da titolare. Proprio nel post Albania-Italia, il classe 2001 ha poi ringraziato il tecnico livornese per la fiducia concessa.In estate, al tramonto della sessione estiva di mercato,aveva le valigie in mano. Poi, la svolta: a partire nella tarda serata del 31 agosto è Denise la scelta è quella di trattenere il giovane piacentino. In mezzo tante panchine e poi, come dicevamo in precedenza,