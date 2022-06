Tutto secondo i piani. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Fagioli ora può rientrare dopo il prestito alla Cremonese, a patto che la situazione rinnovo si sblocchi. E pure presto, data la pressione del momento e le tante richieste piovute a Torino per il centrocampista. L'agente, Andrea D'Amico, incontrerà la dirigenza juventina la prossima settimana. C'è il rinnovo in ballo, scadenza 2026. LA SITUAZIONE - Non ne ha mai fatto mistero, segno anche di personalità: il giocatore ha posto la condizione sulla firma del nuovo accordo, unica ma fondamentale: restare nella rosa della Juventus in questa stagione che sta già per iniziare. Nessun altro prestito, anche in Serie A. Alla Continassa ci stanno pensando, il gradimento di Allegri per il calciatore è netto. Dopo una stagione da 33 gare in Serie A e 7 assist (più 3 gol), gli occhi della Juve sono cambiati sul suo percorso. Vanno però calcolati due elementi: il primo è Fabio Miretti, ormai esploso e con un anno di allenamenti con Allegri già alle spalle, l'altro è Nicolò Rovella, di rientro dal Genoa e con tutte le intenzioni di restare in rosa. A partire, potrebbe essere proprio quest'ultimo...